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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:26
any4key написав:
Підскажіть, якщо закину сьогодні гроші на кредитку через СЕП, з якого дня почнуть рахувати відсотки на залишок?
З завтрашнього, якщо СЕП зайде сьогодні.
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