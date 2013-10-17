Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:41

чик написав: знаю, шо сто раз обсуждалось, делал закладку, но пропала.

подскажите, плиз:

1.каким способом лучше перекинуть 140т. в иб с дебетки на кредитку, чтобы финмон не блоканул или если между своими картами всё равно?

2.лучше держать на дебетке 15т. и за пару дней до конца месяца перекидывать 150гр. на кредитку или сразу держать меньшую сумму - это шоб капало 15%? знаю, шо сто раз обсуждалось, делал закладку, но пропала.подскажите, плиз:1.каким способом лучше перекинуть 140т. в иб с дебетки на кредитку, чтобы финмон не блоканул или если между своими картами всё равно?2.лучше держать на дебетке 15т. и за пару дней до конца месяца перекидывать 150гр. на кредитку или сразу держать меньшую сумму - это шоб капало 15%?

1. Если деньги уже в банке то при переброске между своими по идее должно быть все ок - они уже как бы отмониторены.2. В месяцах где 31 день - 150 грн. будет маловато. Но в принципе в прошлом месяце фарс впервые зачислил % не поздно ночью, а около обеда последнего рабочего дня месяца. Если это войдет в систему то можно просто дождаться зачисления и сразу весь излишек после поступления % толкнуть их на ту же кредитку или вообще в другой банк и не парится. Но если до вечера последнего раб. дня месяца % не капнут то тогда да - надо толкнуть с запасом - 155 грн.