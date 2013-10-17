З завтрашнього, якщо СЕП зайде сьогодні.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:26
З завтрашнього, якщо СЕП зайде сьогодні.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:22
знаю, шо сто раз обсуждалось, делал закладку, но пропала.
подскажите, плиз:
1.каким способом лучше перекинуть 140т. в иб с дебетки на кредитку, чтобы финмон не блоканул или если между своими картами всё равно?
2.лучше держать на дебетке 15т. и за пару дней до конца месяца перекидывать 150гр. на кредитку или сразу держать меньшую сумму - это шоб капало 15%?
а шо делать?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:41
1. Если деньги уже в банке то при переброске между своими по идее должно быть все ок - они уже как бы отмониторены.
2. В месяцах где 31 день - 150 грн. будет маловато. Но в принципе в прошлом месяце фарс впервые зачислил % не поздно ночью, а около обеда последнего рабочего дня месяца. Если это войдет в систему то можно просто дождаться зачисления и сразу весь излишек после поступления % толкнуть их на ту же кредитку или вообще в другой банк и не парится. Но если до вечера последнего раб. дня месяца % не капнут то тогда да - надо толкнуть с запасом - 155 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Зараз переглядають цей форум: Alien, kostya77, vitaliy1111, Кочевник, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|