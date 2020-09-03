З завтрашнього, якщо СЕП зайде сьогодні.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:26
З завтрашнього, якщо СЕП зайде сьогодні.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:22
знаю, шо сто раз обсуждалось, делал закладку, но пропала.
подскажите, плиз:
1.каким способом лучше перекинуть 140т. в иб с дебетки на кредитку, чтобы финмон не блоканул или если между своими картами всё равно?
2.лучше держать на дебетке 15т. и за пару дней до конца месяца перекидывать 150гр. на кредитку или сразу держать меньшую сумму - это шоб капало 15%?
а шо делать?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:41
1. Если деньги уже в банке то при переброске между своими по идее должно быть все ок - они уже как бы отмониторены.
2. В месяцах где 31 день - 150 грн. будет маловато. Но в принципе в прошлом месяце фарс впервые зачислил % не поздно ночью, а около обеда последнего рабочего дня месяца. Если это войдет в систему то можно просто дождаться зачисления и сразу весь излишек после поступления % толкнуть их на ту же кредитку или вообще в другой банк и не парится. Но если до вечера последнего раб. дня месяца % не капнут то тогда да - надо толкнуть с запасом - 155 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
В январе или феврале подавал заявку на кредитку - лимит не одобрили, хотя уже тогда было депозитов под фонд и активность по дебетной карте. Сегодня ради интереса подал заявку еще раз - одобрили, при том, что сейчас и депозит меньше и активности по карте меньше. Забыл сразу по звонку отказаться от страховки в итоге в отделении чуть было не впарили страховку на 2 месяца. Сотрудница настаивала на том, что страховку (еще не подписанную) можно отменить в отделении только через 2 месяца. В итоге я звонил на ГЛ (там сказали, что можно сразу написать заявление об отказе от страховки), а потом она еще консультировалась с начальником отделения и обошлось без подписания страховки и отдельного заявления на отказ - перепечатали еще неподписанный договор.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Задача - перебросить свои с кредКК и заплатить кредитными. Какой способ удаления своих с кредКК самый быстрый в плане не попасть на покупку за свои? Как быстро можно узнать провелись/не провелись? Информацию в выписке банк как часто обновляет?
Спасибо
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:02
alibob
Якщо є дебетка Форварду, переказ коштів туди. Або СЕП на будь-який інший рахунок. Або штовхайте на номер якоїсь іншої картки. Усі дії в додатку Форварду. І краще не баріться, кінець дня вже
А хто знає, як СЕПить банк у вихідні/неробочі години?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:05
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:43
alibob форвардом п2п вытолкните и проверьте что появилось в выписке
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
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