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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4265426642674268

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 09:26

  any4key написав:Підскажіть, якщо закину сьогодні гроші на кредитку через СЕП, з якого дня почнуть рахувати відсотки на залишок?

З завтрашнього, якщо СЕП зайде сьогодні.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:22

знаю, шо сто раз обсуждалось, делал закладку, но пропала.
подскажите, плиз:
1.каким способом лучше перекинуть 140т. в иб с дебетки на кредитку, чтобы финмон не блоканул или если между своими картами всё равно?
2.лучше держать на дебетке 15т. и за пару дней до конца месяца перекидывать 150гр. на кредитку или сразу держать меньшую сумму - это шоб капало 15%?
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:41

  чик написав:знаю, шо сто раз обсуждалось, делал закладку, но пропала.
подскажите, плиз:
1.каким способом лучше перекинуть 140т. в иб с дебетки на кредитку, чтобы финмон не блоканул или если между своими картами всё равно?
2.лучше держать на дебетке 15т. и за пару дней до конца месяца перекидывать 150гр. на кредитку или сразу держать меньшую сумму - это шоб капало 15%?

1. Если деньги уже в банке то при переброске между своими по идее должно быть все ок - они уже как бы отмониторены.
2. В месяцах где 31 день - 150 грн. будет маловато. Но в принципе в прошлом месяце фарс впервые зачислил % не поздно ночью, а около обеда последнего рабочего дня месяца. Если это войдет в систему то можно просто дождаться зачисления и сразу весь излишек после поступления % толкнуть их на ту же кредитку или вообще в другой банк и не парится. Но если до вечера последнего раб. дня месяца % не капнут то тогда да - надо толкнуть с запасом - 155 грн.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

В январе или феврале подавал заявку на кредитку - лимит не одобрили, хотя уже тогда было депозитов под фонд и активность по дебетной карте. Сегодня ради интереса подал заявку еще раз - одобрили, при том, что сейчас и депозит меньше и активности по карте меньше. Забыл сразу по звонку отказаться от страховки в итоге в отделении чуть было не впарили страховку на 2 месяца. Сотрудница настаивала на том, что страховку (еще не подписанную) можно отменить в отделении только через 2 месяца. В итоге я звонил на ГЛ (там сказали, что можно сразу написать заявление об отказе от страховки), а потом она еще консультировалась с начальником отделения и обошлось без подписания страховки и отдельного заявления на отказ - перепечатали еще неподписанный договор.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 15:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

Задача - перебросить свои с кредКК и заплатить кредитными. Какой способ удаления своих с кредКК самый быстрый в плане не попасть на покупку за свои? Как быстро можно узнать провелись/не провелись? Информацию в выписке банк как часто обновляет?
Спасибо
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:02

alibob

Якщо є дебетка Форварду, переказ коштів туди. Або СЕП на будь-який інший рахунок. Або штовхайте на номер якоїсь іншої картки. Усі дії в додатку Форварду. І краще не баріться, кінець дня вже

А хто знає, як СЕПить банк у вихідні/неробочі години?
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:05

  omb написав:Dimaa ну там неделя точно прошла.. но может у вас и по другому будет


Точно, самі без дзвінка дали КЛ. Аж 2900 грн! Залишилось іще пробити ТАС, але вони ну вже занадто консервативні :cry:
Dimaa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:43

alibob форвардом п2п вытолкните и проверьте что появилось в выписке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Dimaa написав:Точно, самі без дзвінка дали КЛ. Аж 2900 грн! Залишилось іще пробити ТАС, але вони ну вже занадто консервативні :cry:

Дали 5600грн, ну в принципе неплохо для начала. Но сумма интересная, почему не 5000 или 6000
vpchelko
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