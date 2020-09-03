Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:52

В январе или феврале подавал заявку на кредитку - лимит не одобрили, хотя уже тогда было депозитов под фонд и активность по дебетной карте. Сегодня ради интереса подал заявку еще раз - одобрили, при том, что сейчас и депозит меньше и активности по карте меньше. Забыл сразу по звонку отказаться от страховки в итоге в отделении чуть было не впарили страховку на 2 месяца. Сотрудница настаивала на том, что страховку (еще не подписанную) можно отменить в отделении только через 2 месяца. В итоге я звонил на ГЛ (там сказали, что можно сразу написать заявление об отказе от страховки), а потом она еще консультировалась с начальником отделения и обошлось без подписания страховки и отдельного заявления на отказ - перепечатали еще неподписанный договор.