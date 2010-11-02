RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4266426742684269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Всем спасибо за ответы. Тоже налили (14200). Теперь можно юзать, а то только для хранения была, ну 1~2 покупки в месяц.
Возник ещё вопрос: после покупки за кред. деньги когда свои вертать можно? Как только в выписке покупка засветится, можно в этот же день? А то ощад, например, может послеобеденную операцию пополнения провести раньше покупки. Например, покупка в 9:00, пополнение сепом с другого банка 14:00, а в выписке пополнение 00:00. Я так попал на покупку за свои.
alibob
 
Повідомлень: 67
З нами з: 31.01.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:09

Фарс шле СЕП в суботу і неділю?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34298
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:54

vpchelko ну вот, в последнее время форвард к КЛ стал намного лояльнее
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 08.04.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4266426742684269
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, omb і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 703, 704, 705
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
7048 922601
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 18:58
Квесторе_поверніться
ОКСІ БАНК 1 ... 73, 74, 75
Модератор » Чет 17 жов, 2013 12:08
743 103928
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 18:23
Dimaa
Альфа-Банк 1 ... 8906, 8907, 8908
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89070 10484778
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 вер, 2020 18:01
Alfa_Bank

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.