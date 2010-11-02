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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:47
Всем спасибо за ответы. Тоже налили (14200). Теперь можно юзать, а то только для хранения была, ну 1~2 покупки в месяц.
Возник ещё вопрос: после покупки за кред. деньги когда свои вертать можно? Как только в выписке покупка засветится, можно в этот же день? А то ощад, например, может послеобеденную операцию пополнения провести раньше покупки. Например, покупка в 9:00, пополнение сепом с другого банка 14:00, а в выписке пополнение 00:00. Я так попал на покупку за свои.
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alibob
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:09
Фарс шле СЕП в суботу і неділю?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:54
vpchelko ну вот, в последнее время форвард к КЛ стал намного лояльнее
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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omb
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:00
Decathlon по какому мсс проходит?
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Boundless
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:10
Квесторе_поверніться написав:
Фарс шле СЕП в суботу і неділю?
Не слал в августе, сейчас хз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:23
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
Фарс шле СЕП в суботу і неділю?
Не слал в августе, сейчас хз.
Весьма содержательный и информативный ответ )
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mustbe
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