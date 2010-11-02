Всем спасибо за ответы. Тоже налили (14200). Теперь можно юзать, а то только для хранения была, ну 1~2 покупки в месяц. Возник ещё вопрос: после покупки за кред. деньги когда свои вертать можно? Как только в выписке покупка засветится, можно в этот же день? А то ощад, например, может послеобеденную операцию пополнения провести раньше покупки. Например, покупка в 9:00, пополнение сепом с другого банка 14:00, а в выписке пополнение 00:00. Я так попал на покупку за свои.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Я конечно же попробовал проверить это на деле отправив переводы между счетами своих банков, среди которых есть и Форвард. На удивление ни в одном из направлений платеж не прошел за границами стандартного времени отправки переводов.
Из чего можно сделать вывод что хотя банки возможно и шлют переводы ночью и в выходных, зачисление денег происходит по старой процедуре. Тоесть для клиента это выглядит так будто ничего не поменялось.
Но вполне возможно что со временем ситуация поменяется. Сообщат ли об этом банки клиентам - не известно.
Так вот, возвращаясь к
mustbe написав:Весьма
Я поделился той информацией которую имею. Ты можешь принять её к сведению или проигнорировать.
Mind the gap. You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в польськомубанку для українськоготуристаcutt.ly/konto_w_Polsce
Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
Фарсик вчера дал на Чернушку 50 тыщ кредлимита... Никак не могу сообразить (пью Грашевицу в Хорватии) когда надо гасить траты, шоб не вылететь с грейспериода... Натолкните на мысль, бо в голове вино с рыбой....
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.