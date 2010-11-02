Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:05

Фарсик вчера дал на Чернушку 50 тыщ кредлимита...

Никак не могу сообразить (пью Грашевицу в Хорватии) когда надо гасить траты, шоб не вылететь с грейспериода...

Натолкните на мысль, бо в голове вино с рыбой....

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.