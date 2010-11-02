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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4267426842694270>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Всем спасибо за ответы. Тоже налили (14200). Теперь можно юзать, а то только для хранения была, ну 1~2 покупки в месяц.
Возник ещё вопрос: после покупки за кред. деньги когда свои вертать можно? Как только в выписке покупка засветится, можно в этот же день? А то ощад, например, может послеобеденную операцию пополнения провести раньше покупки. Например, покупка в 9:00, пополнение сепом с другого банка 14:00, а в выписке пополнение 00:00. Я так попал на покупку за свои.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:09

Фарс шле СЕП в суботу і неділю?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:54

vpchelko ну вот, в последнее время форвард к КЛ стал намного лояльнее
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Re: Форвард Банк Forward Bank

Decathlon по какому мсс проходит?
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Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:10

  Квесторе_поверніться написав:Фарс шле СЕП в суботу і неділю?

Не слал в августе, сейчас хз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:23

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фарс шле СЕП в суботу і неділю?

Не слал в августе, сейчас хз.

Весьма содержательный и информативный ответ )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Весьма содержательный и информативный ответ )

Запуск режима 23/7 для СЭП был 3 августа.
https://bank.gov.ua/ua/news/all/robota- ... -2020-roku
НБУ следом сообщил что уже в первые дни абсолютно все банки участвовали в работе
https://minfin.com.ua/ua/2020/08/04/49998307/

Я конечно же попробовал проверить это на деле отправив переводы между счетами своих банков, среди которых есть и Форвард. На удивление ни в одном из направлений платеж не прошел за границами стандартного времени отправки переводов.

Из чего можно сделать вывод что хотя банки возможно и шлют переводы ночью и в выходных, зачисление денег происходит по старой процедуре. Тоесть для клиента это выглядит так будто ничего не поменялось.

Но вполне возможно что со временем ситуация поменяется. Сообщат ли об этом банки клиентам - не известно.

Так вот, возвращаясь к
  mustbe написав:Весьма

Я поделился той информацией которую имею. Ты можешь принять её к сведению или проигнорировать.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:41

  vitaliy_berdinskikh написав:Я поделился той информацией которую имею. Ты можешь принять её к сведению или проигнорировать.

Информация о том, что кто-то не слал сэпы в августе и не знает как с этим сейчас - меня мало интересует )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:46

mustbe
А поговорить? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:05

Фарсик вчера дал на Чернушку 50 тыщ кредлимита...
Никак не могу сообразить (пью Грашевицу в Хорватии) когда надо гасить траты, шоб не вылететь с грейспериода...
Натолкните на мысль, бо в голове вино с рыбой....
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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