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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
А почему вдруг так резко много получивших кредит? Совпадение? Люди увидели, что у одного получилось и побежали сами? Акция какая-то новая?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:12
Спорт и развлечения.
Который возле Лавины на Ьерковцах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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