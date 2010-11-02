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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4267426842694270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

А почему вдруг так резко много получивших кредит? Совпадение? Люди увидели, что у одного получилось и побежали сами? Акция какая-то новая?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:12

  Boundless написав:Decathlon по какому мсс проходит?

Спорт и развлечения.
Который возле Лавины на Ьерковцах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 00:46

  alibob написав:Всем спасибо за ответы. Тоже налили (14200). Теперь можно юзать, а то только для хранения была, ну 1~2 покупки в месяц.
Возник ещё вопрос: после покупки за кред. деньги когда свои вертать можно? Как только в выписке покупка засветится, можно в этот же день? А то ощад, например, может послеобеденную операцию пополнения провести раньше покупки. Например, покупка в 9:00, пополнение сепом с другого банка 14:00, а в выписке пополнение 00:00. Я так попал на покупку за свои.


ну тут все то же самое, я кешбек за 31 по Розетке так и не получил (там немного) вообще, хотя нарисовало 31м числом, но уже первого

сейчас в продуктовых магазинах маюсь - с кредитки на дебетку, покупки, и назад с дебетки - так вот в АТБ/Сильпо бывает последняя транзакция тормозится и рисуется после возврата но перед по хронологии, но - в разделе Кешбек идет все как за кредитные

нехорошо, конечно, часто так гонять, но что делать - кредо свинорыла
cohan
 
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