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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 вер, 2020 22:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
А почему вдруг так резко много получивших кредит? Совпадение? Люди увидели, что у одного получилось и побежали сами? Акция какая-то новая?
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
Додано: П'ят 04 вер, 2020 23:12
Спорт и развлечения.
Который возле Лавины на Ьерковцах.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 05 вер, 2020 00:46
ну тут все то же самое, я кешбек за 31 по Розетке так и не получил (там немного) вообще, хотя нарисовало 31м числом, но уже первого
сейчас в продуктовых магазинах маюсь - с кредитки на дебетку, покупки, и назад с дебетки - так вот в АТБ/Сильпо бывает последняя транзакция тормозится и рисуется после возврата но перед по хронологии, но - в разделе Кешбек идет все как за кредитные
нехорошо, конечно, часто так гонять, но что делать - кредо свинорыла
Додано: Суб 05 вер, 2020 08:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
До 2 місяців від розрахункової дати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:11
Розрахункова дата, це коли дали кредліміт, чі коли відкрили картку?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:23
Відкрили карту...за день до відкриття карти за попередній місяць трати мають бути погащені.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 05 вер, 2020 09:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ну Вы написали... Вообще сложно понять, что написано
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