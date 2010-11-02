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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:31
Квесторе_поверніться
токо здесь написал и сразу дозвонился - чудо
а шо делать?
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чик
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Суб 05 вер, 2020 10:57
Ой+
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
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