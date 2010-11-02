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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:31
Квесторе_поверніться
токо здесь написал и сразу дозвонился - чудо
а шо делать?
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:18
Slx написав:
А почему вдруг так резко много получивших кредит? Совпадение? Люди увидели, что у одного получилось и побежали сами? Акция какая-то новая?
та не, просто банк гайки чуть открутил
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:37
swan forever написав:
Фарсик вчера дал на Чернушку 50 тыщ кредлимита...
Может на Желтушку?
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