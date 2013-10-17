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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4268426942704271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 10:31

Квесторе_поверніться
токо здесь написал и сразу дозвонился - чудо :o
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:18

  Slx написав:А почему вдруг так резко много получивших кредит? Совпадение? Люди увидели, что у одного получилось и побежали сами? Акция какая-то новая?
та не, просто банк гайки чуть открутил
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:37

  swan forever написав:Фарсик вчера дал на Чернушку 50 тыщ кредлимита...

Может на Желтушку?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 12:44

  rollo написав:
  swan forever написав:Фарсик вчера дал на Чернушку 50 тыщ кредлимита...

Может на Желтушку?

во-во :roll:
Ещё бы Фарсик ПРАВИЛЬНО покрасил карты в апликуХе, а то чот монописуальный интерфейс у их художников рисуется :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 13:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Четвертий день неможливо додати карту іншого банку
Гарячка в курсі. Загальна проблема
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wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:44

Как увеличивать кредитный лимит?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:39

andreyiskra прийти в отделение и написать заявление, либо ждать звонка о кредите наличными и сказать хочу больше лимит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2003
З нами з: 08.04.14
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 20:58

  andreyiskra написав:Как увеличивать кредитный лимит?

Ждать и надеяться. :wink:
rollo
 
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