Квесторе_поверніться
токо здесь написал и сразу дозвонился - чудо
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:31
Квесторе_поверніться
токо здесь написал и сразу дозвонился - чудо
а шо делать?
Додано: Суб 05 вер, 2020 11:18
та не, просто банк гайки чуть открутил
Кешбечные карты!
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:37
Додано: Суб 05 вер, 2020 12:44
во-во
Ещё бы Фарсик ПРАВИЛЬНО покрасил карты в апликуХе, а то чот монописуальный интерфейс у их художников рисуется
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 вер, 2020 13:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Четвертий день неможливо додати карту іншого банку
Гарячка в курсі. Загальна проблема
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Суб 05 вер, 2020 19:39
andreyiskra прийти в отделение и написать заявление, либо ждать звонка о кредите наличными и сказать хочу больше лимит
Кешбечные карты!
Додано: Суб 05 вер, 2020 20:58
Додано: Суб 05 вер, 2020 23:31
В связи с активным использованием кредитки КоКо в августе и сентябре уже почти выбрал кредитный лимит (у меня всего 10к, не сообразил в свое время, надо было больше просить).
Поэтому родились сразу несколько вопросов, прошу подсказать, кто в курсе.
1. Если на выходных пополнить кредитку КоКо (потянув Фарсом, естественно) с дебетовой КоКо или карты другого банка - не будет ли проблем, если тут же тратить эти деньги? Ни в какой овердрафт не залезу, случайно? Просьба отвечать тех, кто это реально делал на выходных.
И если так тянуть - есть ли разница, с какой карты: с дебетовой КоКо (т.е. внутри банка) или с карты другого банка?
2. Кто-то в последнее время пробовал увеличивать кредитный лимит? Как это правильно делать?
Большое спасибо заранее.
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