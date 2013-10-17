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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 вер, 2020 10:31
Квесторе_поверніться
токо здесь написал и сразу дозвонился - чудо
а шо делать?
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чик
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:18
Slx написав:
А почему вдруг так резко много получивших кредит? Совпадение? Люди увидели, что у одного получилось и побежали сами? Акция какая-то новая?
та не, просто банк гайки чуть открутил
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:37
swan forever написав:
Фарсик вчера дал на Чернушку 50 тыщ кредлимита...
Может на Желтушку?
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rollo
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Додано: Суб 05 вер, 2020 12:44
rollo написав: swan forever написав:
Фарсик вчера дал на Чернушку 50 тыщ кредлимита...
Может на Желтушку?
во-во
Ещё бы Фарсик ПРАВИЛЬНО покрасил карты в апликуХе, а то чот монописуальный интерфейс у их художников рисуется
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 05 вер, 2020 13:12
Четвертий день неможливо додати карту іншого банку
Гарячка в курсі. Загальна проблема
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Додано: Суб 05 вер, 2020 18:44
Как увеличивать кредитный лимит?
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andreyiskra
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Додано: Суб 05 вер, 2020 19:39
andreyiskra прийти в отделение и написать заявление, либо ждать звонка о кредите наличными и сказать хочу больше лимит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Суб 05 вер, 2020 20:58
andreyiskra написав:
Как увеличивать кредитный лимит?
Ждать и надеяться.
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rollo
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Додано: Суб 05 вер, 2020 23:31
В связи с активным использованием кредитки КоКо в августе и сентябре уже почти выбрал кредитный лимит (у меня всего 10к, не сообразил в свое время, надо было больше просить).
Поэтому родились сразу несколько вопросов, прошу подсказать, кто в курсе.
1. Если на выходных пополнить кредитку КоКо (потянув Фарсом, естественно) с дебетовой КоКо или карты другого банка - не будет ли проблем, если тут же тратить эти деньги? Ни в какой овердрафт не залезу, случайно? Просьба отвечать тех, кто это реально делал на выходных.
И если так тянуть - есть ли разница, с какой карты: с дебетовой КоКо (т.е. внутри банка) или с карты другого банка?
2. Кто-то в последнее время пробовал увеличивать кредитный лимит? Как это правильно делать?
Большое спасибо заранее.
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Искатель
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Додано: Нед 06 вер, 2020 13:50
Искатель написав:
В связи с активным использованием кредитки КоКо в августе и сентябре уже почти выбрал кредитный лимит (у меня всего 10к, не сообразил в свое время, надо было больше просить).
Поэтому родились сразу несколько вопросов, прошу подсказать, кто в курсе.
1. Если на выходных пополнить кредитку КоКо (потянув Фарсом, естественно) с дебетовой КоКо или карты другого банка - не будет ли проблем, если тут же тратить эти деньги? Ни в какой овердрафт не залезу, случайно? Просьба отвечать тех, кто это реально делал на выходных.
И если так тянуть - есть ли разница, с какой карты: с дебетовой КоКо (т.е. внутри банка) или с карты другого банка?
2. Кто-то в последнее время пробовал увеличивать кредитный лимит? Как это правильно делать?
Большое спасибо заранее.
1. Проблем на выходных не было. Тратил сразу. Лимит был 10100. В июле прокачал пару раз и в выходные тоже.
Тянул с других банков, в основном с Мони. Полные дебетки не трогал.
2. Можно написать заяву в отделении. Я писал, но без результата.
Потом, не помню сколько времени прошло после той заявы (больше двух месяцев точно) сами налили неплохо, когда лимит был выбран под ноль и прислали в Вайбер уведомление о таком сюрпризе.
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rollo
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