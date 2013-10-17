Додано: Суб 05 вер, 2020 23:31

В связи с активным использованием кредитки КоКо в августе и сентябре уже почти выбрал кредитный лимит (у меня всего 10к, не сообразил в свое время, надо было больше просить).

Поэтому родились сразу несколько вопросов, прошу подсказать, кто в курсе.



1. Если на выходных пополнить кредитку КоКо (потянув Фарсом, естественно) с дебетовой КоКо или карты другого банка - не будет ли проблем, если тут же тратить эти деньги? Ни в какой овердрафт не залезу, случайно? Просьба отвечать тех, кто это реально делал на выходных.

И если так тянуть - есть ли разница, с какой карты: с дебетовой КоКо (т.е. внутри банка) или с карты другого банка?



2. Кто-то в последнее время пробовал увеличивать кредитный лимит? Как это правильно делать?

Большое спасибо заранее.