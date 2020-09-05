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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:13
rollo написав: andreyiskra написав:
Как увеличивать кредитный лимит?
Ждать и надеяться.
Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
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andreyiskra
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Додано: Нед 06 вер, 2020 18:27
andreyiskra написав: rollo написав: andreyiskra написав:
Как увеличивать кредитный лимит?
Ждать и надеяться.
Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
а я наоборот переживаю, бо дали пиисят тыщ, а щас по кабачкам Далмации прохаживаюсь...
Вопрос - если прогулял тыщ десять 12-го, но 14го их пополнил - кишмиш зачтётся или больше надо паузу делать?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Нед 06 вер, 2020 18:50
swan forever написав: andreyiskra написав:
Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
а я наоборот переживаю, бо дали пиисят тыщ, а щас по кабачкам Далмации прохаживаюсь...
Вопрос - если прогулял тыщ десять 12-го, но 14го их пополнил - кишмиш зачтётся или больше надо паузу делать?
Ваащето КБ у Фарсика начисляется сразу по факту операции, и за кабаки дают 5%, шо при лимите КБ 1000грн/мес с кредитных ИК-виваленТно тратам на 20К/месяц (у вас лимит 50К)
так шо не нуна ничо пополнять, а нуна после 20К расчеХлять Моню (3%) или Зелену(3%) -- эт за свои, но лучше Максимку Алки -- там 2% (лимит КБ 3000/мес) за кредитные в Рассрочку от 500грн за чек.
Берегите печень
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:02
andreyiskra написав:
Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
Не всем так везёт, сразу.
Дают - бери, бьют - беги!
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rollo
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:04
Искатель написав:
2. Кто-то в последнее время пробовал увеличивать кредитный лимит? Как это правильно делать?
Большое спасибо заранее.
почитайте договор, там раз в 3-6 месяцев можно заявление отправить,
у Форварда, насколько помню, три, сам поднимал с нуля до
после заявы прошло дней 10-15
6 кажется у Альфы и у всяких Кредобанков
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