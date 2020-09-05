Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
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Додано: Нед 06 вер, 2020 18:13
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:27
а я наоборот переживаю, бо дали пиисят тыщ, а щас по кабачкам Далмации прохаживаюсь...
Вопрос - если прогулял тыщ десять 12-го, но 14го их пополнил - кишмиш зачтётся или больше надо паузу делать?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 06 вер, 2020 18:50
Ваащето КБ у Фарсика начисляется сразу по факту операции, и за кабаки дают 5%, шо при лимите КБ 1000грн/мес с кредитных ИК-виваленТно тратам на 20К/месяц (у вас лимит 50К)
так шо не нуна ничо пополнять, а нуна после 20К расчеХлять Моню (3%) или Зелену(3%) -- эт за свои, но лучше Максимку Алки -- там 2% (лимит КБ 3000/мес) за кредитные в Рассрочку от 500грн за чек.
Берегите печень
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:02
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:04
почитайте договор, там раз в 3-6 месяцев можно заявление отправить,
у Форварда, насколько помню, три, сам поднимал с нуля до
после заявы прошло дней 10-15
6 кажется у Альфы и у всяких Кредобанков
Додано: Нед 06 вер, 2020 20:27
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановне товариство!
Форвард приємно здивував, давши Коко з кредитним лімітом.
Чи правильно розібрався з грейс-періодом у Форварда.
Отже, умовно, дата договору 10 серпня.
Перший платіж 11 серпня - 10000 грн.
12 серпня - 500 грн.
13 серпня 1500 грн.
Щоб залишатись в грейсі я повинен:
- до 10 жовтня погасити всі витрати за 10 серпня - 10 вересня + 0,5% від 1-ої покупки, на яку грейс 90 днів = 500 + 1500 + 50 (10000*0,5%) = 2050 грн.;
- до 10 листопада 9950 грн. з першої операції + всі витрати за період з 10 вересня по 10 жовтня.
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