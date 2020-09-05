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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4269427042714272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:13

  rollo написав:
  andreyiskra написав:Как увеличивать кредитный лимит?

Ждать и надеяться. :wink:

Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:27

  andreyiskra написав:
  rollo написав:
  andreyiskra написав:Как увеличивать кредитный лимит?

Ждать и надеяться. :wink:

Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?

а я наоборот переживаю, бо дали пиисят тыщ, а щас по кабачкам Далмации прохаживаюсь...
Вопрос - если прогулял тыщ десять 12-го, но 14го их пополнил - кишмиш зачтётся или больше надо паузу делать?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 18:50

  swan forever написав:
  andreyiskra написав:Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?

а я наоборот переживаю, бо дали пиисят тыщ, а щас по кабачкам Далмации прохаживаюсь...
Вопрос - если прогулял тыщ десять 12-го, но 14го их пополнил - кишмиш зачтётся или больше надо паузу делать?

Ваащето КБ у Фарсика начисляется сразу по факту операции, и за кабаки дают 5%, шо при лимите КБ 1000грн/мес с кредитных ИК-виваленТно тратам на 20К/месяц (у вас лимит 50К)
так шо не нуна ничо пополнять, а нуна после 20К расчеХлять Моню (3%) или Зелену(3%) -- эт за свои, но лучше Максимку Алки -- там 2% (лимит КБ 3000/мес) за кредитные в Рассрочку от 500грн за чек.
Берегите печень :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:02

  andreyiskra написав:Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?

Не всем так везёт, сразу.
Дают - бери, бьют - беги! :D
rollo
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:04

  Искатель написав:2. Кто-то в последнее время пробовал увеличивать кредитный лимит? Как это правильно делать?
Большое спасибо заранее.


почитайте договор, там раз в 3-6 месяцев можно заявление отправить,
у Форварда, насколько помню, три, сам поднимал с нуля до
после заявы прошло дней 10-15

6 кажется у Альфы и у всяких Кредобанков
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 20:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановне товариство!
Форвард приємно здивував, давши Коко з кредитним лімітом.
Чи правильно розібрався з грейс-періодом у Форварда.
Отже, умовно, дата договору 10 серпня.
Перший платіж 11 серпня - 10000 грн.
12 серпня - 500 грн.
13 серпня 1500 грн.
Щоб залишатись в грейсі я повинен:
- до 10 жовтня погасити всі витрати за 10 серпня - 10 вересня + 0,5% від 1-ої покупки, на яку грейс 90 днів = 500 + 1500 + 50 (10000*0,5%) = 2050 грн.;
- до 10 листопада 9950 грн. з першої операції + всі витрати за період з 10 вересня по 10 жовтня.
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