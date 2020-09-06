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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:04
rollo написав: andreyiskra написав:
Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
Не всем так везёт, сразу.
Дают - бери, бьют - беги!
Я работаю официально, на заводе.
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andreyiskra
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