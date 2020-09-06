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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4270427142724273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 457
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 08:04

  rollo написав:
  andreyiskra написав:Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?

Не всем так везёт, сразу.
Дают - бери, бьют - беги! :D

Я работаю официально, на заводе.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:11

clientage
Тут такие климат,еда,выпивка шо печень махнула рукой на мои шалости. Плюс три раза в день пью какую-то минералку очень оздоравливающую, но от бунгало потом час далеко отходить низзя.
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Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:18

  swan forever написав:clientage
Тут такие климат,еда,выпивка шо печень махнула рукой на мои шалости. Плюс три раза в день пью какую-то минералку очень оздоравливающую, но от бунгало потом час далеко отходить низзя.
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Дааас, красота
А сильно ветренно?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:28

clientage
Штиль.
Воздух максимум 28, вода 25.
Над головой белки ругаются. Они, кстати, тут чёрные с белой грудкой.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 11:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  swan forever написав:Тут такие климат,еда,выпивка шо печень махнула рукой на мои шалости.


  swan forever написав:Над головой белки ругаются. Они, кстати, тут чёрные с белой грудкой.


Починаю турбуватися за Ваш стан здоров'я. Білки - це погана прикмета :) ))))
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