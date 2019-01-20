Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 вер, 2020 08:04
rollo написав: andreyiskra написав:
Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
Не всем так везёт, сразу.
Дают - бери, бьют - беги!
Я работаю официально, на заводе.
andreyiskra
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:11
clientage
Тут такие климат,еда,выпивка шо печень махнула рукой на мои шалости. Плюс три раза в день пью какую-то минералку очень оздоравливающую, но от бунгало потом час далеко отходить низзя.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:18
swan forever написав: clientage
Тут такие климат,еда,выпивка шо печень махнула рукой на мои шалости. Плюс три раза в день пью какую-то минералку очень оздоравливающую, но от бунгало потом час далеко отходить низзя.
Дааас, красота
А сильно ветренно?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:28
clientage Штиль. Воздух максимум 28, вода 25. Над головой белки ругаются. Они, кстати, тут чёрные с белой грудкой.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Пон 07 вер, 2020 11:36
swan forever написав:
Тут такие климат,еда,выпивка шо печень махнула рукой на мои шалости.
swan forever написав:
Над головой белки ругаются. Они, кстати, тут чёрные с белой грудкой.
Починаю турбуватися за Ваш стан здоров'я. Білки - це погана прикмета
))))
V2
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Додано: Пон 07 вер, 2020 14:15
andreyiskra написав: rollo написав: andreyiskra написав:
Мне 20к налили сразу. Думаю может больше мне надо?
Не всем так везёт, сразу.
Дают - бери, бьют - беги!
Я работаю официально, на заводе.
А меня на завод не берут.
rollo
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Додано: Пон 07 вер, 2020 22:53
rollo
может это и к лучшему
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omb
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Додано: Пон 07 вер, 2020 23:01
omb написав: rollo
может это и к лучшему
Для завода.
Спасибо Фарсику за налитый кредлим и кишмиш на кафе.
Жаль, шо в этом месяце нет ни у кого на путешествия.
Я тут установил апликуху местного Лидл и подвязал ньюкард укрсиб - тоже гешефт идёт...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:07
ночью списали с кредитки 2 операции маркетплейс свыше 2 тыщ гривен , у жены такая же история , ночью списано с кредитки по 500 грн ватсон и ева ...карты блоканули ,на гарячке инфо зафиксировали... посмотрим ,чем дело закончится...
lincoln2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:15
lincoln2 написав:
ночью списали с кредитки 2 операции маркетплейс свыше 2 тыщ гривен , у жены такая же история , ночью списано с кредитки по 500 грн ватсон и ева ...карты блоканули ,на гарячке инфо зафиксировали... посмотрим ,чем дело закончится...
А в каких местах светили обе карты?
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