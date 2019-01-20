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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:17
lincoln2
А как же 3Дсекьюр?
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Amid
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:42
ingtrans написав: lincoln2 написав:
ночью списали с кредитки 2 операции маркетплейс свыше 2 тыщ гривен , у жены такая же история , ночью списано с кредитки по 500 грн ватсон и ева ...карты блоканули ,на гарячке инфо зафиксировали... посмотрим ,чем дело закончится...
А в каких местах светили обе карты?
только оплата Эпл пеем по местам продажи ..
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lincoln2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:44
Amid написав:lincoln2
А как же 3Дсекьюр?
у меня никто не спрашивал , списали молча ...
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lincoln2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 08:58
Сегодня ночью повторно сняли деньги за покупку от 21 августа. Банк сообщил что это сбой. Деньги вернут в течении пару дней.
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maxstar
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:01
посмотрел внимательней на суммы..действительно повторно сняли деньги за покупуи 25 августа и 14 августа..видать ,это что-то барсук нахомутал...
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lincoln2
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:05
maxstar
Те саме. Повторно списали дві трансакції за 17 і 22 серпня((
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Dimaa
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Додано: Вів 08 вер, 2020 09:08
maxstar написав:
Сегодня ночью повторно сняли деньги за покупку от 21 августа.
Аналогично, но задвоилась операция от 26 августа.
Массовый сбой. Держите выписку на контроле
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MASolomko
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