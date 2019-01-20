RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4271427242734274

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:17

lincoln2
А как же 3Дсекьюр?
Amid
 
Повідомлень: 1369
З нами з: 12.06.08
Подякував: 167 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:42

  ingtrans написав:
  lincoln2 написав:ночью списали с кредитки 2 операции маркетплейс свыше 2 тыщ гривен , у жены такая же история , ночью списано с кредитки по 500 грн ватсон и ева ...карты блоканули ,на гарячке инфо зафиксировали... посмотрим ,чем дело закончится...:(

А в каких местах светили обе карты?

только оплата Эпл пеем по местам продажи ..
lincoln2
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.02.11
Подякував: 95 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:44

  Amid написав:lincoln2
А как же 3Дсекьюр?

:( у меня никто не спрашивал , списали молча ...
lincoln2
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.02.11
Подякував: 95 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 08:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня ночью повторно сняли деньги за покупку от 21 августа. Банк сообщил что это сбой. Деньги вернут в течении пару дней.
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 58
З нами з: 11.07.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

посмотрел внимательней на суммы..действительно повторно сняли деньги за покупуи 25 августа и 14 августа..видать ,это что-то барсук нахомутал...:(
lincoln2
 
Повідомлень: 652
З нами з: 05.02.11
Подякував: 95 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:05

maxstar

Те саме. Повторно списали дві трансакції за 17 і 22 серпня((
Dimaa
 
Повідомлень: 37
З нами з: 09.06.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 09:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

  maxstar написав:Сегодня ночью повторно сняли деньги за покупку от 21 августа.
Аналогично, но задвоилась операция от 26 августа.
Массовый сбой. Держите выписку на контроле :D
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2337
З нами з: 08.03.18
Подякував: 204 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4271427242734274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Ferlakur, liliya_logical, ramzes4, V2 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Восток 1 ... 8, 9, 10
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 22:26
95 256686
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 вер, 2020 03:25
guntherhouse777
Альфа-Банк 1 ... 8913, 8914, 8915
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
89140 10495081
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 22:09
stryzhko
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 724, 725, 726
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 14:30
7250 1636434
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 вер, 2020 18:52
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.