|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:17
lincoln2
А как же 3Дсекьюр?
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1369
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 261 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:42
ingtrans написав: lincoln2 написав:
ночью списали с кредитки 2 операции маркетплейс свыше 2 тыщ гривен , у жены такая же история , ночью списано с кредитки по 500 грн ватсон и ева ...карты блоканули ,на гарячке инфо зафиксировали... посмотрим ,чем дело закончится...
А в каких местах светили обе карты?
только оплата Эпл пеем по местам продажи ..
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:44
Amid написав:lincoln2
А как же 3Дсекьюр?
у меня никто не спрашивал , списали молча ...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 08:58
Сегодня ночью повторно сняли деньги за покупку от 21 августа. Банк сообщил что это сбой. Деньги вернут в течении пару дней.
-
maxstar
-
-
- Повідомлень: 58
- З нами з: 11.07.18
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 09:01
посмотрел внимательней на суммы..действительно повторно сняли деньги за покупуи 25 августа и 14 августа..видать ,это что-то барсук нахомутал...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 652
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 09:05
maxstar
Те саме. Повторно списали дві трансакції за 17 і 22 серпня((
-
Dimaa
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09.06.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 09:08
maxstar написав:
Сегодня ночью повторно сняли деньги за покупку от 21 августа.
Аналогично, но задвоилась операция от 26 августа.
Массовый сбой. Держите выписку на контроле
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 2337
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 205 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 08 вер, 2020 09:53
Уже все повернули
Надіслано від мого LYA-L29, використовуючи Tapatalk
-
Dimaa
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 09.06.20
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:27
Всім привіт. Вчора зранку перекидував через p2p дружині пару грн з своєї коко на її. В пуші сума була правильна а на інформері самої карти не змінилась. Дзвінок в банк, сказали, маєм право до одного дня робити зарахування p2p. Сьогодні баланс вирівнявся.
Зараз знову перекинув пару грн, все те саме, пуш показав баланс а на карті без змін.
Це через їхні якісь збої так довго перекази зараховуються, чи це якісь нові реалії?
-
extreme_lviv_ua
-
-
- Повідомлень: 157
- З нами з: 07.06.18
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 08 вер, 2020 10:54
extreme_lviv_ua написав:
Всім привіт. Вчора зранку перекидував через p2p дружині пару грн з своєї коко на її. В пуші сума була правильна а на інформері самої карти не змінилась. Дзвінок в банк, сказали, маєм право до одного дня робити зарахування p2p. Сьогодні баланс вирівнявся.
Зараз знову перекинув пару грн, все те саме, пуш показав баланс а на карті без змін.
Це через їхні якісь збої так довго перекази зараховуються, чи це якісь нові реалії?
Зачем заниматься такими извращениями, если можно перекинуть как "Клиенту форвард банка", операция проводится по счету мгновенно (тем же днём)
.......
-
Boundless
-
-
- Повідомлень: 1828
- З нами з: 12.02.08
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 103 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, Alien
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|89142
|10495403
|
Вів 08 вер, 2020 10:45
joik
|
|95
|256731
|
|
|7250
|1636455
|
|