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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4272427342744275

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:10

Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13

  extreme_lviv_ua написав:Це через їхні якісь збої так довго перекази зараховуються, чи це якісь нові реалії? :?
вы приложением форварда это делаете? обычно летает мгновенно
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:37

господа, отправил ночью сэп с барсука ... до сих пор не пришел ... когдла барсук вообще первый сэп отправляет?

апд: пришгло тока что.
очень пи3дно как бы
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 08 вер, 2020 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 11:38

Re: Форвард Банк Forward Bank

vitaliy_berdinskikh написав:Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
Прежде чем коментировать, проверь как это работает, прежде чем писать отсебятину
.......
Boundless
 
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