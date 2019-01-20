Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:10
Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13
вы приложением форварда это делаете? обычно летает мгновенно
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:37
господа, отправил ночью сэп с барсука ... до сих пор не пришел ... когдла барсук вообще первый сэп отправляет?
апд: пришгло тока что.
очень пи3дно как бы
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 08 вер, 2020 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Pig Lives Matter
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прежде чем коментировать, проверь как это работает, прежде чем писать отсебятину
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