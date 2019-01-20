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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:10
Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13
extreme_lviv_ua написав:
Це через їхні якісь збої так довго перекази зараховуються, чи це якісь нові реалії?
вы приложением форварда это делаете? обычно летает мгновенно
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:37
господа, отправил ночью сэп с барсука ... до сих пор не пришел ... когдла барсук вообще первый сэп отправляет?
апд: пришгло тока что.
очень пи3дно как бы
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Вів 08 вер, 2020 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 11:38
vitaliy_berdinskikh написав:Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
Прежде чем коментировать, проверь как это работает, прежде чем писать отсебятину
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:50
Boundless написав:
vitaliy_berdinskikh написав:Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
Прежде чем коментировать, проверь как это работает, прежде чем писать отсебятину
Отсебятину пишешь ты называя мгоновенно работающий p2p извращением. Так что умерь свои эмоции.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:55
[quote="5052980:IMPRINTER"]господа, отправил ночью сэп с барсука ... до сих пор не пришел ... когдла барсук вообще первый сэп отправляет?
апд: пришгло тока что.
очень пи3дно как бы[/quote
По опыту за прошлый месяц - два раза на ощад приехало ~14:00, когда выехало из форва не знаю. Отправлял и ночью и в 9:00.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:21
vitaliy_berdinskikh написав: Boundless написав:
vitaliy_berdinskikh написав:Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
Прежде чем коментировать, проверь как это работает, прежде чем писать отсебятину
Отсебятину пишешь ты называя мгоновенно работающий p2p извращением. Так что умерь свои эмоции.
Для эксперда в танке объясняю, что внутрибанковский перевод в этом банке (меню платежи - клиенту форвард банка) проводится мгновенно (получатель сразу же увидит у себя поступление) и что самое важное это происходит без участия международной платежной системы, в отличие от стандартного п2п. Так более понятно?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 13:25
Boundless написав:
проводится мгновенно (получатель сразу же увидит у себя поступление) и что самое важное это происходит без участия международной платежной системы, в отличие от стандартного п2п. Так более понятно?
p2p перевод внутри банка так же происходит без
участия ПС. Сюрпрайз!
Если у банка (у его финмона) вознинут вопросы то они одинаково задержат и обычный перевод, и карточный, и перевод по номеру телефона.
Так в чём именно преимущества банковского перевода?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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vitaliy_berdinskikh
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