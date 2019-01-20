Додано: Вів 08 вер, 2020 11:37

господа, отправил ночью сэп с барсука ... до сих пор не пришел ... когдла барсук вообще первый сэп отправляет?



апд: пришгло тока что.

очень пи3дно как бы

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 08 вер, 2020 11:56, всього редагувалось 2 разів.

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