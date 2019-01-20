Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:10
Boundless,
потому что p2p перевод обычно мгновенный, в отличии от перевода банковским переводом по реквизитам. Тоесть как раз перевод по реквизитам выглядит на фоне p2p извращением.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:13
вы приложением форварда это делаете? обычно летает мгновенно
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:37
господа, отправил ночью сэп с барсука ... до сих пор не пришел ... когдла барсук вообще первый сэп отправляет?
апд: пришгло тока что.
очень пи3дно как бы
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 08 вер, 2020 11:56, всього редагувалось 2 разів.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: Вів 08 вер, 2020 11:38
Re: Форвард Банк Forward Bank
Прежде чем коментировать, проверь как это работает, прежде чем писать отсебятину
.......
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:50
Отсебятину пишешь ты называя мгоновенно работающий p2p извращением. Так что умерь свои эмоции.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 12:55
[quote="5052980:IMPRINTER"]господа, отправил ночью сэп с барсука ... до сих пор не пришел ... когдла барсук вообще первый сэп отправляет?
апд: пришгло тока что.
очень пи3дно как бы[/quote
По опыту за прошлый месяц - два раза на ощад приехало ~14:00, когда выехало из форва не знаю. Отправлял и ночью и в 9:00.
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
Для эксперда в танке объясняю, что внутрибанковский перевод в этом банке (меню платежи - клиенту форвард банка) проводится мгновенно (получатель сразу же увидит у себя поступление) и что самое важное это происходит без участия международной платежной системы, в отличие от стандартного п2п. Так более понятно?
.......
Додано: Вів 08 вер, 2020 13:25
p2p перевод внутри банка так же происходит без участия ПС. Сюрпрайз!
Если у банка (у его финмона) вознинут вопросы то они одинаково задержат и обычный перевод, и карточный, и перевод по номеру телефона.
Так в чём именно преимущества банковского перевода?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 15:20
vitaliy_berdinskikh СЭПы стопорят меньше, там видно ИНН отправителя и получателя. Если они совпадают, то входящие деньги считаются чистыми.
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
|