та й зрештою банк має платити якийсь % за користування сервісом MC/Visa?
а якщо проводка всередині банку - профіт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:41
та й зрештою банк має платити якийсь % за користування сервісом MC/Visa?
а якщо проводка всередині банку - профіт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
не приходит Lookup код, через поддержку выяснять?
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:05
vpchelko вприложении тоже тишина? тогда ждать или поддержка.. какие еще могут быть варианты
Кешбечные карты!
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