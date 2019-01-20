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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4273427442754276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:41

та й зрештою банк має платити якийсь % за користування сервісом MC/Visa?
а якщо проводка всередині банку - профіт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 9492
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

не приходит Lookup код, через поддержку выяснять?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:05

vpchelko вприложении тоже тишина? тогда ждать или поддержка.. какие еще могут быть варианты
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2015
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