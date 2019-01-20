та й зрештою банк має платити якийсь % за користування сервісом MC/Visa?
а якщо проводка всередині банку - профіт
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Додано: Вів 08 вер, 2020 16:41
та й зрештою банк має платити якийсь % за користування сервісом MC/Visa?
а якщо проводка всередині банку - профіт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
не приходит Lookup код, через поддержку выяснять?
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:05
vpchelko вприложении тоже тишина? тогда ждать или поддержка.. какие еще могут быть варианты
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:43
Вполне возможно. Но в данном случае ИНН не совпадают и для банка этот случай идентичен переводы между картами.
Изначально мой оппонент вообще назвал переводы между картами извращением и посоветовал СЭП хотя внутри банка это в лучшем случае не имеет значения, а в худшем СЭП будет медленней.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
p2p внутри банка работает аналогично.
Но p2p требует меньше телодвижений - достаточно номера карты и всё.
Для банковского перевода надо номер счёта и назначение платежа, Хотя не знаю может Форвард решил тут упростить и выкинул назначение, тогда банковский перевод становиться таким же простым как p2p. Каких-то преимуществ перед p2p тут нет и остаётся вопрос вкуса карандашей: кто чем привык пользоваться, кто переводом на карту, кто переводом на номер счёта, кто переводом на номер телефона.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Вів 08 вер, 2020 17:54
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:57
Посмотреть хистори уведомлений в апликухе. Причем если несколько экков установлено на смарте, то нуна найти самый хлавный (первый), де был инициализирован приХод пушей
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:00
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зі збитком у 12 мільонів
Додано: Вів 08 вер, 2020 18:26
Ага...видно виконують гасло НБУ....резервуйся-суне криза!
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