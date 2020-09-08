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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4274427542764277>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:41

та й зрештою банк має платити якийсь % за користування сервісом MC/Visa?
а якщо проводка всередині банку - профіт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

не приходит Lookup код, через поддержку выяснять?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:05

vpchelko вприложении тоже тишина? тогда ждать или поддержка.. какие еще могут быть варианты
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:43

  Ромасик написав:vitaliy_berdinskikh СЭПы стопорят меньше, там видно ИНН отправителя и получателя. Если они совпадают, то входящие деньги считаются чистыми.

Вполне возможно. Но в данном случае ИНН не совпадают и для банка этот случай идентичен переводы между картами.

Изначально мой оппонент вообще назвал переводы между картами извращением и посоветовал СЭП хотя внутри банка это в лучшем случае не имеет значения, а в худшем СЭП будет медленней.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Boundless написав:В том что это простая внутрибанковская проводка (взаимозачёт)

p2p внутри банка работает аналогично.

Но p2p требует меньше телодвижений - достаточно номера карты и всё.

Для банковского перевода надо номер счёта и назначение платежа, Хотя не знаю может Форвард решил тут упростить и выкинул назначение, тогда банковский перевод становиться таким же простым как p2p. Каких-то преимуществ перед p2p тут нет и остаётся вопрос вкуса карандашей: кто чем привык пользоваться, кто переводом на карту, кто переводом на номер счёта, кто переводом на номер телефона.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:54

Фарс в десятці
http://finbalance.com.ua/news/nbu-nazvav-banki-v-yakikh-buli-naybilshi-pributki-ta-zbitki-za-7-misyatsiv-2020
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 17:57

  vpchelko написав:не приходит Lookup код, через поддержку выяснять?

Посмотреть хистори уведомлений в апликухе. Причем если несколько экков установлено на смарте, то нуна найти самый хлавный (первый), де был инициализирован приХод пушей
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:00

Квесторе_поверніться договорюй, в десятці - аутсайдерів :mrgreen:
зі збитком у 12 мільонів
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 18:26

  Maksi2 написав:Квесторе_поверніться договорюй, в десятці - аутсайдерів :mrgreen:
зі збитком у 12 мільонів

Ага...видно виконують гасло НБУ....резервуйся-суне криза!
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:20

Квесторе_поверніться ну так этож хорошо, штрафов не будет
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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