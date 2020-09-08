А хороші резерви і позитивний результат ще краще.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:26
А хороші резерви і позитивний результат ще краще.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:15
Квесторе_поверніться у них какие-то другие задачи, раз держат такие хорошие условия
Кешбечные карты!
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:05
Только что (буквально на глазах) повторно сняли деньги за покупку 1 сентября. Ту, о которой писал, что сразу не отразилась...
Похоже, за картой нужен глаз да глаз...
Додано: Вів 08 вер, 2020 23:10
Решил проверить одну мысль.
Скажите, те, у кого задваивались платежи: вы перед этим случайно не выводили кэшбэк на ту же карту?
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