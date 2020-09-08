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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4274427542764277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:26

  omb написав:Квесторе_поверніться ну так этож хорошо, штрафов не будет

А хороші резерви і позитивний результат ще краще. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:15

Квесторе_поверніться у них какие-то другие задачи, раз держат такие хорошие условия
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:05

  maxstar написав:Сегодня ночью повторно сняли деньги за покупку от 21 августа. Банк сообщил что это сбой. Деньги вернут в течении пару дней.

Только что (буквально на глазах) повторно сняли деньги за покупку 1 сентября. Ту, о которой писал, что сразу не отразилась...
Похоже, за картой нужен глаз да глаз...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:10

Решил проверить одну мысль.
Скажите, те, у кого задваивались платежи: вы перед этим случайно не выводили кэшбэк на ту же карту?
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 00:01

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Boundless написав:В том что это простая внутрибанковская проводка (взаимозачёт)

p2p внутри банка работает аналогично.

Но p2p требует меньше телодвижений - достаточно номера карты и всё.

Для банковского перевода надо номер счёта и назначение платежа, Хотя не знаю может Форвард решил тут упростить и выкинул назначение, тогда банковский перевод становиться таким же простым как p2p. Каких-то преимуществ перед p2p тут нет и остаётся вопрос вкуса карандашей: кто чем привык пользоваться, кто переводом на карту, кто переводом на номер счёта, кто переводом на номер телефона.

При сэпе деньги проводятся сразу и овера не будет, при п2п меняется авторизац. остаток, а проводка через пару дней и можно попасть на штрафы по оверу. возможно скунс и не штрафует за овер, но всегда может начать.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 00:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ol_zy написав:При сэпе деньги проводятся сразу и овера не будет

При p2p аналогично.

К слову вон Монобанк умудрился работать без овера даже при поступлении денег из других банков. В то время как прочим банкам для этого надо чтобы операция проводилась через их приложение, а некоторым и этого мало и овер будет полюбому.
  ol_zy написав:при п2п меняется авторизац. остаток, а проводка через пару дней и можно попасть на штрафы по оверу

Какая в ж*** проводка через пару дней? Посмотри контекст, пожалуйста.
Начало тут viewtopic.php?p=5052924#p5052924
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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