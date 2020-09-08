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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:26
omb написав:Квесторе_поверніться
ну так этож хорошо, штрафов не будет
А хороші резерви і позитивний результат ще краще.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:15
Квесторе_поверніться у них какие-то другие задачи, раз держат такие хорошие условия
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:05
maxstar написав:
Сегодня ночью повторно сняли деньги за покупку от 21 августа. Банк сообщил что это сбой. Деньги вернут в течении пару дней.
Только что (буквально на глазах) повторно сняли деньги за покупку 1 сентября. Ту, о которой писал, что сразу не отразилась...
Похоже, за картой нужен глаз да глаз...
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:10
Решил проверить одну мысль.
Скажите, те, у кого задваивались платежи: вы перед этим случайно не выводили кэшбэк на ту же карту?
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Искатель
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Додано: Сер 09 вер, 2020 00:01
vitaliy_berdinskikh написав: Boundless написав:
В том что это простая внутрибанковская проводка (взаимозачёт)
p2p внутри банка работает аналогично.
Но p2p требует меньше телодвижений - достаточно номера карты и всё.
Для банковского перевода надо номер счёта и назначение платежа, Хотя не знаю может Форвард решил тут упростить и выкинул назначение, тогда банковский перевод становиться таким же простым как p2p. Каких-то преимуществ перед p2p тут нет и остаётся вопрос вкуса карандашей: кто чем привык пользоваться, кто переводом на карту, кто переводом на номер счёта, кто переводом на номер телефона.
При сэпе деньги проводятся сразу и овера не будет, при п2п меняется авторизац. остаток, а проводка через пару дней и можно попасть на штрафы по оверу. возможно скунс и не штрафует за овер, но всегда может начать.
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ol_zy
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Додано: Сер 09 вер, 2020 00:35
ol_zy написав:
При сэпе деньги проводятся сразу и овера не будет
При p2p аналогично.
К слову вон Монобанк умудрился работать без овера даже при поступлении денег из других банков. В то время как прочим банкам для этого надо чтобы операция проводилась через их приложение, а некоторым и этого мало и овер будет полюбому.
ol_zy написав:
при п2п меняется авторизац. остаток, а проводка через пару дней и можно попасть на штрафы по оверу
Какая в ж*** проводка через пару дней? Посмотри контекст, пожалуйста.
Начало тут viewtopic.php?p=5052924#p5052924
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 09 вер, 2020 06:01
Искатель написав:
Скажите, те, у кого задваивались платежи: вы перед этим случайно не выводили кэшбэк на ту же карту?
Вообще ещё кешбек не выводил.
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MASolomko
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