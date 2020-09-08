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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 10:31
omb написав:
Но я так понимаю кредитка коко в пролете
Так на КОКО своя акция с примерно такими же уровнями КБ и сходными категориями.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 11:10
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omb
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