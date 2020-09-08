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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
ГЛ грит про возможность подачи заявок каждые 3 дня. ХЗ где такое прописано? Когда получал карту полгода назад было раз в три месяца.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:04
2XL берите с 0 и используйте ее, как хранение под 12%, а потом подымут лимит
Кешбечные карты!
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так и сделаю. Нужно отказываться от страховок, СМС, ещё чего то?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:11
Позвонила горячка, сказали ещё 2 "депозитки" для членов семьи допечатают (найдут, ?) в течение неделя+ и пришлют на отделение.
Реально самая отзывчивая горячка
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:19
2я кредитка
Если есть 1 кредитка (выручалка), вторую с лимитом 0 для хранения денег не дадут? ))
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