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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4276427742784279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 13:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

ГЛ грит про возможность подачи заявок каждые 3 дня. ХЗ где такое прописано? Когда получал карту полгода назад было раз в три месяца.
alibob
 
Повідомлень: 73
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:04

2XL берите с 0 и используйте ее, как хранение под 12%, а потом подымут лимит
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:2XL берите с 0 и используйте ее, как хранение под 12%, а потом подымут лимит
Так и сделаю. Нужно отказываться от страховок, СМС, ещё чего то?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:11

Позвонила горячка, сказали ещё 2 "депозитки" для членов семьи допечатают (найдут, ?) в течение неделя+ и пришлют на отделение.

Реально самая отзывчивая горячка
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:19

2я кредитка

Если есть 1 кредитка (выручалка), вторую с лимитом 0 для хранения денег не дадут? ))
Sergion
 
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