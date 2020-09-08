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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:50
ГЛ грит про возможность подачи заявок каждые 3 дня. ХЗ где такое прописано? Когда получал карту полгода назад было раз в три месяца.
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alibob
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:04
2XL берите с 0 и используйте ее, как хранение под 12%, а потом подымут лимит
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:07
omb написав:2XL берите с 0 и используйте ее, как хранение под 12%, а потом подымут лимит
Так и сделаю. Нужно отказываться от страховок, СМС, ещё чего то?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:11
Позвонила горячка, сказали ещё 2 "депозитки" для членов семьи допечатают (найдут, ?) в течение неделя+ и пришлют на отделение.
Реально самая отзывчивая горячка
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:19
Если есть 1 кредитка (выручалка), вторую с лимитом 0 для хранения денег не дадут? ))
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Sergion
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Додано: Сер 09 вер, 2020 14:43
Нет, не дадут
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mustbe
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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:01
2XL от смс не надо, просто включить пуш в приложении
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
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ol_zy
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