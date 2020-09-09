Депо в Фарса пролонгуються.
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:26
Депо в Фарса пролонгуються.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Сер 09 вер, 2020 22:11
Даже если ползунок пролонгашки в ИБ вырублен?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 вер, 2020 22:55
Квесторе_поверніться были прецеденты?
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 вер, 2020 08:14
Если включена пролонгация - пролонгируется.
Если выключена - то, разумеется, закончится
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:45
Ні...звичайно...в сенсі що потрібно звертати увагу на можливість пролонгації депо.
До речі, річні депо в Фарсі пролонгуються під 12,5% - найвищу ставку на ринку.
В кого немає ставпів з більшим прОцентом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 вер, 2020 09:52
Річні депозити в Форварді малофункціональні - суттєва лімітація на період поповнення,
лише перші 90 днів
піврічні вигладають краще
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:16
В моно тоже есть ограничения на пополнение депозитов. Не более суммы первоначального вклада, в месяц.
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:18
В Моно низька ставка більша 12%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
При ставке 10.2% срок 4 месяца - за первое пополнение 0.6% + пополнение в пред-последний день депозита 0.6% - считаем какая реальная ставка по депозиту вырисовывается.
Можно нарисовать более извращенные сценарии, когда день открытия депозита в начале месяца, пополняя депо 2 раза перед его окончанием.
Но если моно-банк уберет эту фичу, деньги в нем вообще смысла держать не будет. Так что пусть доплачивает.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 10 вер, 2020 10:28, всього редагувалось 3 разів.
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