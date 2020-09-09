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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4278427942804281>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:26

  omb написав:vitaliian для депозита очень рекомендуется напоминание в календаре, уже столько людей поимели проблемы

Депо в Фарса пролонгуються.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:11

  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:vitaliian для депозита очень рекомендуется напоминание в календаре, уже столько людей поимели проблемы

Депо в Фарса пролонгуються.

Даже если ползунок пролонгашки в ИБ вырублен? :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 22:55

Квесторе_поверніться были прецеденты?
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 08:14

  Квесторе_поверніться написав:Депо в Фарса пролонгуються.

Если включена пролонгация - пролонгируется.
Если выключена - то, разумеется, закончится
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 09:45

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  omb написав:vitaliian для депозита очень рекомендуется напоминание в календаре, уже столько людей поимели проблемы

Депо в Фарса пролонгуються.

Даже если ползунок пролонгашки в ИБ вырублен? :roll:

Ні...звичайно...в сенсі що потрібно звертати увагу на можливість пролонгації депо.
До речі, річні депо в Фарсі пролонгуються під 12,5% - найвищу ставку на ринку.
В кого немає ставпів з більшим прОцентом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Річні депозити в Форварді малофункціональні - суттєва лімітація на період поповнення,
лише перші 90 днів

піврічні вигладають краще
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:До речі, річні депо в Фарсі пролонгуються під 12,5% - найвищу ставку на ринку.
В кого немає ставпів з більшим прОцентом.

В моно при низкой ставке выходит больше с учетом кешбека за пополнение, самый жир это пополнить депо за день до окончания.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:16

В моно тоже есть ограничения на пополнение депозитов. Не более суммы первоначального вклада, в месяц.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:18

  vpchelko написав:
  Квесторе_поверніться написав:До речі, річні депо в Фарсі пролонгуються під 12,5% - найвищу ставку на ринку.
В кого немає ставпів з більшим прОцентом.

В моно при низкой ставке выходит больше с учетом кешбека за пополнение, самый жир это пополнить депо за день до окончания.

В Моно низька ставка більша 12%?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:В Моно низька ставка більша 12%?

При ставке 10.2% срок 4 месяца - за первое пополнение 0.6% + пополнение в пред-последний день депозита 0.6% - считаем какая реальная ставка по депозиту вырисовывается.
Можно нарисовать более извращенные сценарии, когда день открытия депозита в начале месяца, пополняя депо 2 раза перед его окончанием.

Но если моно-банк уберет эту фичу, деньги в нем вообще смысла держать не будет. Так что пусть доплачивает.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 10 вер, 2020 10:28, всього редагувалось 3 разів.
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