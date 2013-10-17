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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4279428042814282>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:23

Яким же все таки недолугим владом ковалем тре бути щоб постiйно пiдказувати банкам ïx прорахунки :(. Ще й хизуватись цим...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:35

КАрту додати в ІБ Фарса так і ніззя. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34358
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:40

Alien а то моно не анализирует как пополняются депо и сколько он тратит на кешбеки по каждым пунктам.. будет невыгодно лавочку прикроют
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 10:55

  omb написав:Alien а то моно не анализирует как пополняются депо и сколько он тратит на кешбеки по каждым пунктам.. будет невыгодно лавочку прикроют

Ага как же. Приват с Альфой тоже прикрывали лавочку после анализа, а не из-за дeбилa Владика?
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:10

omb ви вважаєте що існуюче зараз банку вигідно? І думаєте його важко пофіксити, зробивши на кшалт того ж Форварда, коли поповнення лише перші 90 діб? Може думаєте, що форуми не моніторяться? Одне діло коли за підсумками аналізу актуалізують якусь загальну тенденцію, зовсім інше - коли через ковалів усувають певну "свинячу" родзинку :(
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:24

Alien они этот механизм используют для рекламы и привлечения денег и людей, как только наберут базу отрубят этот пункт, форум читает 0.0000...01 людей от всех пользователей, не вижу проблем
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2036
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:28

  Квесторе_поверніться написав:До речі, річні депо в Фарсі пролонгуються під 12,5% - найвищу ставку на ринку.

У Пинбанка еще есть 12,5% на год с пополнением и процентами в конце срока.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:37

omb на мій погляд ви плутаєте грішне з праведним. Маркетинговий хід звісно там є, як є і... невеличкий ляп. Втім іноді краще жувати...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

А Форвард ще дихає ? Наче в нього купа вісяків по кредитам пересічних з`явилось за час пандемії.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:47

  lov2108 написав:А Форвард ще дихає ? Наче в нього купа вісяків по кредитам пересічних з`явилось за час пандемії.

Банка одна з центрових...дихання спокійне...поки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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