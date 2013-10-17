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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:23
Яким же все таки недолугим владом ковалем тре бути щоб постiйно пiдказувати банкам ïx прорахунки . Ще й хизуватись цим...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:35
КАрту додати в ІБ Фарса так і ніззя.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Чет 10 вер, 2020 10:40
Alien а то моно не анализирует как пополняются депо и сколько он тратит на кешбеки по каждым пунктам.. будет невыгодно лавочку прикроют
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 вер, 2020 10:55
Ага как же. Приват с Альфой тоже прикрывали лавочку после анализа, а не из-за дeбилa Владика?
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:10
omb ви вважаєте що існуюче зараз банку вигідно? І думаєте його важко пофіксити, зробивши на кшалт того ж Форварда, коли поповнення лише перші 90 діб? Може думаєте, що форуми не моніторяться? Одне діло коли за підсумками аналізу актуалізують якусь загальну тенденцію, зовсім інше - коли через ковалів усувають певну "свинячу" родзинку
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:24
Alien они этот механизм используют для рекламы и привлечения денег и людей, как только наберут базу отрубят этот пункт, форум читает 0.0000...01 людей от всех пользователей, не вижу проблем
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:28
У Пинбанка еще есть 12,5% на год с пополнением и процентами в конце срока.
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:37
omb на мій погляд ви плутаєте грішне з праведним. Маркетинговий хід звісно там є, як є і... невеличкий ляп. Втім іноді краще жувати...
100 грн. за оформлення КоКо-кредитки або 50 грн. за КоКо-депозитку від Форвардбанку http://lx4.me/c/EAjFXzKo
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
А Форвард ще дихає ? Наче в нього купа вісяків по кредитам пересічних з`явилось за час пандемії.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 11:47
Банка одна з центрових...дихання спокійне...поки.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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