Дякую за інфо.
Ось тільки виплата в кінці бентежить.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:49
Дякую за інфо.
Ось тільки виплата в кінці бентежить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 вер, 2020 11:53
Квесторе_поверніться, Чем?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:00
Ежемесячная выплата % при одинаковых ставках на депозиты выгоднее
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Додано: Чет 10 вер, 2020 12:01
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24
Кешбечные карты!
Додано: Чет 10 вер, 2020 16:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
С четвертой попытки получил КК. Просил 12 - дали 12. Давал 3 номера телефонов. Пока звонков от недовольных
друзей не было. Сам им дозвониться не могу - или занято или вне сети. Уже пополнил телефон на 100 кредитными. Жду проводку.
Страховки включили, завтра обещают отключить в отделении.
Теперь проблема,- не приходят сообщения. Может не включили СМС? В приложении все дебитки переведены на пуши.
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:21
він не просто дихає, він жене що дурнуватий спринтер на дистанції
чого варті хоча б ініціативив у вигляді крутий карт КОКО (дебетки чи кредитки)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 10 вер, 2020 17:36
Фарс на ринку лідер по ставках.
12% на поточному рахунку (на жовтій і чорній карті КОсті КОшеленка) і 12,5% на терміновому вкладі річному.
І кишмишем балує імяреків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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