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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4279428042814282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:49

  Avril_ks написав:
  Квесторе_поверніться написав:До речі, річні депо в Фарсі пролонгуються під 12,5% - найвищу ставку на ринку.

У Пинбанка еще есть 12,5% на год с пополнением и процентами в конце срока.

Дякую за інфо.
Ось тільки виплата в кінці бентежить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34373
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 11:53

Квесторе_поверніться, Чем?
Получи 50 грн за оформление карты А-банка https://a-bank.com.ua/t?a=5P4SOMZ5GSY0
Получи 50 грн за оформление карты Монобанка https://monobank.ua/r/zFK9jz
Avril_ks
 
Повідомлень: 171
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:00

  Avril_ks написав:Квесторе_поверніться, Чем?

Ежемесячная выплата % при одинаковых ставках на депозиты выгоднее
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 2980
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Подякував: 20 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:01

  Avril_ks написав:Квесторе_поверніться, Чем?

Меншою вигодою...в порівнянні з щомісячною.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34373
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 12:24

  Квесторе_поверніться написав:тільки виплата в кінці бентежить.
но есть и плюс - проценты все вместе :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% кешбек +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Подякував: 23 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 16:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

С четвертой попытки получил КК. Просил 12 - дали 12. Давал 3 номера телефонов. Пока звонков от недовольных
друзей не было. Сам им дозвониться не могу - или занято или вне сети. Уже пополнил телефон на 100 кредитными. Жду проводку.
Страховки включили, завтра обещают отключить в отделении.
Теперь проблема,- не приходят сообщения. Может не включили СМС? В приложении все дебитки переведены на пуши.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:21

  lov2108 написав:А Форвард ще дихає ? Наче в нього купа вісяків по кредитам пересічних з`явилось за час пандемії.


він не просто дихає, він жене що дурнуватий спринтер на дистанції
чого варті хоча б ініціативив у вигляді крутий карт КОКО (дебетки чи кредитки)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:36

Фарс на ринку лідер по ставках.
12% на поточному рахунку (на жовтій і чорній карті КОсті КОшеленка) і 12,5% на терміновому вкладі річному.
І кишмишем балує імяреків.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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