То Вас можна привітати.
Можна отоварити весь кишмиш...ще й ліміт лишиться.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:31
То Вас можна привітати.
Можна отоварити весь кишмиш...ще й ліміт лишиться.
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Додано: Чет 10 вер, 2020 18:38
Сам удивлен....,правда прозвонили по всем предоставленным номерам...,может сработало наличие на ДК 300+
Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46
А мне позвонили 8 сентября, предупредили, что валютный депозит 4,5К заканчивается.
Поинтересовались с надеждой, буду ли я забирать деньги. Но я их разочаровала, т.к. деньги забирать не буду, и сегодня переоформила в ИБ на год "Онлайн" под 3%.
Жадность и Отвага!
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