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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4280428142824283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 458
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
120
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
97
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
64
Всього голосів : 458
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:31

  ROLF написав:Сегодня посетил отделение с целью получения КК...(первый визит был в феврале,дали с 0 лимитом,отказался) сегодня просил 50.....налили...)))

То Вас можна привітати.
Можна отоварити весь кишмиш...ще й ліміт лишиться.
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:38

  Квесторе_поверніться написав:
  ROLF написав:Сегодня посетил отделение с целью получения КК...(первый визит был в феврале,дали с 0 лимитом,отказался) сегодня просил 50.....налили...)))

То Вас можна привітати.
Можна отоварити весь кишмиш...ще й ліміт лишиться.

Сам удивлен....,правда прозвонили по всем предоставленным номерам...,может сработало наличие на ДК 300+
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 18:46

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Реально самая отзывчивая горячка
больше никто не звонит не предупреждает что депозит заканчивается...

А мне позвонили 8 сентября, предупредили, что валютный депозит 4,5К заканчивается.
Поинтересовались с надеждой, буду ли я забирать деньги. Но я их разочаровала, т.к. деньги забирать не буду, и сегодня переоформила в ИБ на год "Онлайн" под 3%.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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